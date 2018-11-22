Синоптики рассказали, где в Украине ожидать сильные заморозки

Иллюстративное фото (УНИАН)

В пятницу ожидается сухая погода с переменной облачностью, однока ночью в отдельных областях похолодает до -10

В пятницу, 23 ноября погода в Украине днем будет облачной, осадки не прогнозируются. Однако синоптики пообещали, что ночью заморозки усилятся, похолодает до -10 градусов. Об этом сообщает сайт "Meteoprog".

В дневное время по всей стране температурные показатели будут колебаться от 2 градусов ниже нуля до +4 тепла.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

В центральных областях ожидается небольшая облачность без каких-либо осадков. Здесь температура воздуха днем -1…-2 градуса Цельсия, ночью -8…-6

В западных регионах день будет ясным, с небольшой переменной облачностью, осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут -4…+2 градуса по шкале Цельсия, днем на термометрах можно будет увидеть -2…+2°. В Черновцах и Ивано-Франковске ночью температурные показатели остановятся на отметках -8…-10 градусов.

На Севере Украины будет сухо и облачно с прояснениями. Днем температура -1…+1, а ночью похолодает до -4…-6 ниже нуля.

В восточных областях пятница пройдет без осадков, ожидается переменная облачность. Температура воздуха ночью -6…-4 градусов мороза, днем потеплеет до 0…+2.

На Юге погода будет сухой и малооблачной. Температура воздуха опустится от -2 до-5, днем столбики термометров поднимутся до отметок 0…+4.

Карта погоды (meteoprog.ua)

Ранее сообщалось, что директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида предупредил украинцев о том, что в конце ноября погода кардинально изменится, и температура упадет до 15 градусов мороза.

Также мы писали о том, что народный синоптик Наталка Диденко рассказала о том, какой будет в Украине погода в ближайшие дни.

Кстати из-за прогнозов о неустойчивых погодных условиях зимой эксперты рассказали, что зимнюю обувь нужно выбрать тщательно, теплую и непромокаемую.

Видео: РБК-Украина