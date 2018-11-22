Температурные "качели": украинцам рассказали о потеплении

Фото: Осень (РБК-Украина)

В южных областях и на Закарпатье температура воздуха ближайшие дни составит от +6 до +8 градусов

В Украине в конце этой недели и в начале следующей ожидается потепление, однако с осадками в виде мокрого снега и дождей. Об этом рассказала заместитель начальника отдела метеорологических прогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, передает УНН.

Эксперт отметила, что на текущей неделе погоду будет определять антициклон.

Осадков не предвидится, но сохранится достаточно морозная погода.

Иллюстративное фото (фото: pixabay.com)

В ночное время температура воздуха будет колебаться в пределах 4-9 градусов ниже нуля (за исключением побережья морей и Закарпатья), а днем столбик термометра покажет от -3 до +3 градусов.

Голеня рассказала, что в южных областях и на Закарпатье температура воздуха ближайшие дни составит от +6 до +8 градусов.

Синоптик сообщила о том, что в конце этой недели и в начале следующей ожидается потепление, которое будет сопровождаться осадками - мокрым снегом и дождями.

Иллюстративное фото (Kena Betancur/Getty Images)

Впрочем, уточнила Наталья, такая погода продержится пару дней (25-26 ноября), а затем снова будет "морозная" температура, особенно в ночное время - от -5 до -10 градусов.

Ранее сообщалось, что директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида предупредил украинцев о том, что в конце ноября погода кардинально изменится, и температура упадет до 15 градусов мороза.

Также мы писали о том, что народный синоптик Наталка Диденко рассказала о том, какой будет в Украине погода в ближайшие дни - на территорию нашей страны зайдет новый антициклон, который удержит сухую погоду без осадков.

Напомним, зимняя погода в Украине очень неустойчива и колеблется от сильных морозов до слякоти под ногами. Поэтому, как отметили эксперты, зимнюю обувь нужно выбрать тщательно, теплую и непромокаемую.

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Видео: РБК-Украина