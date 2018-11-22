Температурні "гойдалки": українцям розповіли про потепління

Фото: Осінь (РБК-Україна)

У південних областях та на Закарпатті температура повітря найближчими днями складе від +6 до +8 градусів

В Україні наприкінці цього тижня і на початку наступного очікується потепління, однак із опадами у вигляді мокрого снігу та дощів. Про це розповіла заступниця начальника відділу метеорологічних прогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня, передає УНН.

Експерт зазначила, що цього тижня погоду визначатиме антициклон.

Опадів не передбачається, але збережеться досить морозна погода.

Ілюстративне фото (фото: pixabay.com)

У нічний час температура повітря коливатиметься в межах 4-9 градусів нижче нуля (за винятком узбережжя морів та Закарпаття), а вдень стовпчик термометра показуватиме від -3 до +3 градусів.

Голеня розповіла, що у південних областях і на Закарпатті, температура повітря найближчими днями складе від +6 до +8 градусів.

Синоптик повідомила про те, що наприкінці цього тижня і на початку наступного очікується потепління, яке супроводжуватиметься опадами - мокрим снігом та дощами.

Ілюстративне фото (Kena Betancur/Getty Images)

Втім, уточнила Наталія, така погода протримається кілька днів (25-26 листопада), а потім знову буде "морозна" температура, особливо у нічний час - від -5 до -10 градусів.

Раніше повідомлялося, що директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда попередив українців про те, що наприкінці листопада погода кардинально зміниться, і температура впаде до 15 градусів морозу.

Також ми писали про те, що народний синоптик Наталка Діденко розповіла про те, який буде в Україні погода в найближчі дні - на територію нашої країни зайде новий антициклон, який утримає суху погоду без опадів.

Нагадаємо, зимова погода в Україні дуже нестійка і коливається від сильних морозів до сльоти під ногами. Тому, як зазначили експерти, зимове взуття потрібно вибирати ретельно, теплу і непромокальне.

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Відео: РБК-Україна