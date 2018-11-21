Какую погоду украинцам готовит мощный антициклон из Скандинавии

Первый снег в Киеве (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В Киеве 22 ноября столбик термометра ночью покажет от -5 до -2 градусов, а в дневное время - от -2 до О​​ градусов

В Украине в четверг, 22 ноября, благодаря мощному антициклону Burckhard из Скандинавии сохранится сухая холодная погода. Об этом в среду, 21 ноября, сообщила народный синоптик Наталка Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Различные и иногда необычные имена циклонов и антициклонов все равно выдают их натуру, естественную суть. Нас, украинцев, больше интересует мощный антициклон по имени Burckhard. Он расположился над Скандинавией, однако своим рукавом достигает Украину и будет определять сухую погоду, как это обычно и делают антициклоны, в большинстве наших областей", - говорится в публикации.

Карта погоды (скрин: facebook.com/tala.didenko)

22 ноября существенных осадков не ожидается, только влияние южного циклона Dschuna немного припорошит снегом Карпаты, Закарпатье и Прикарпатье.

Температура воздуха в ночное время составит от -10 до -4 градусов, днем ожидается от -3 до +2 градусов.

На дорогах местами будет гололедица.

Иллюстративное фото (фото: pixabay.com)

В столице столбик термометра ночью покажет от -5 до -2 градусов, а в дневное время - от -2 до ​​ градусов.

В Киеве осадков не ожидается.

"Одевайтесь теплее, собираясь сегодня на Майдан и на площади. Свобода и достоинство пусть не принадлежат только одному дню. Пусть эти главные ценности ежедневно и ежеминутно будут с нами", - добавила Диденко.

Скрин: facebook.com/tala.didenko

Ранее сообщалось, что медики рассказали, как защитить организм при наступлении морозов.

Напомним, эксперт рассказала, какой будет погода зимой.

Как уже мы писали, эксперт Владимир Деркач предупредил украинцев, что последний месяц осени "чуть-чуть попугает зимой".

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Видео: РБК-Украина