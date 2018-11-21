Синоптик рассказала украинцам о погоде в День Достоинства и Свободы

Иллюстративное фото (pixabay.com)

В Киеве сохранится тенденция к небольшому похолоданию, будет сухо и порой даже солнечно

В Украине в среду, 21 ноября, осадков не прогнозируется, за исключением южных и западных регионов (кроме Волынской и Ровенской областей). Ожидается холодная погода. Об этом рассказала народный синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

Отмечается, что благодаря антициклону из Скандинавии осадков в виде снега на большей части нашей страны не будет.

Температура воздуха ночью составит от -8 до -3 градусов, в дневное время столбики термометров покажут от -3 до +2 градусов, к вечеру ожидается от -5 до 0 градусов.

Иллюстративное фото (twitter.com symbolbild)

В столице сохранится тенденция к небольшому похолоданию. В ночное время в Киеве будет от -6 до -3 градусов и от -2 до 0 градусов днем.

Будет сухо и порой даже солнечно.

Метеограмма (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Также синоптик указал, что ориентировочно с воскресенья, 25 ноября, ожидается потепление, но с осадками.

Фото: Зима (Kena Betancur/Getty Images)

Диденко напомнила, что 21 ноября в Украине отмечается День Достоинства и Свободы.

"Будем встречаться, вспоминать, гордиться и поминать. Не кричать - "за что я стоял на Майдане", а подумать о тех, которые стояли за нас и которые не дали нам потерять достоинство и свободу. И что это нам нужно удерживать и передавать дальше", - добавила Диденко.

Возложение цветов в День Достоинства и Свободы (фото: РБК-Украина)

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики сообщили, когда в Украину придет зима.

Также сообщалось, что медики рассказали, как защитить организм при наступлении морозов.

Как уже мы писали, эксперт Владимир Деркач предупредил украинцев, что последний месяц осени "чуть-чуть попугает зимой".

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Видео: РБК-Украина