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Синоптик розповіла українцям про погоду на День Гідності та Свободи

STYLERЖиття    21.11.2018 - 07:03
Синоптик розповіла українцям про погоду на День Гідності та Свободи
Ілюстративне фото (pixabay.com)

У Києві збережеться тенденція до невеликого похолодання, буде сухо та часом навіть сонячно

В Україні у середу, 21 листопада, опадів не прогнозується, за винятком південних і західних регіонів (окрім Волинської та Рівненської областей). Очікується холодна погода. Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

Зазначається, що завдяки антициклону зі Скандинавії опадів у вигляді снігу на більшій частині нашої країни не буде.

Температура повітря вночі складе від -8 до -3 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від -3 до +2 градусів, до вечора очікується від -5 до 0 градусів.

Синоптик розповіла українцям про погоду на День Гідності та СвободиІлюстративне фото (twitter.com symbolbild)

У столиці збережеться тенденція до невеликого похолодання. У нічний час в Києві буде від -6 до -3 градусів і від -2 до 0 градусів вдень.

Буде сухо та часом навіть сонячно.

Синоптик розповіла українцям про погоду на День Гідності та Свободи

Метеограмма (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Також синоптик зазначила, що орієнтовно з неділі, 25 листопада, очікується потепління, але з опадами.

Синоптик розповіла українцям про погоду на День Гідності та СвободиФото: Зима (Kena Betancur/Getty Images)

Діденко нагадала, що 21 листопада в Україні відзначається День Гідності і Свободи.

"Будемо зустрічатися, згадувати, пишатися і поминати. Не кричати - "за що я стояв на Майдані", а подумати про тих, які стояли за нас і які не дали нам втратити гідність і свободу. І що це нам треба втримувати і передавати далі", - додала Діденко.

Синоптик розповіла українцям про погоду на День Гідності та СвободиПокладання квітів у День Гідності та Свободи (фото: РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики сообщили, коли в Україну прийде зима.

Також повідомлялося, що медики розповіли, як захистити організм при настанні морозів.

Як ми вже писали, експерт Володимир Деркач попередив українців, що останній місяць осені "трохи полякає зимою".

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Відео: РБК-Україна

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