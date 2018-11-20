"Святой Федот лед ведет": синоптики рассказали о погоде на 20 ноября

Иллюстративное фото (фото: pixabay.com)

Сегодня в стране преимущественно будет сухо, но прохладно

Во вторник, 20 ноября, в Украине будет морозно и преимущественно без осадков. По словам синоптиков, в большинстве областей температура не опустится ниже 5 градусов мороза.

На востоке сегодня ожидается снег, температура от нуля до двух градусов тепла. Жителей южных областей ожидает переменная облачность с температурой воздуха до +5

На западе Украины будет без осадков. Столбик термометра покажет до трех градусов тепла, а на Закарпатье - до +7...+9. Без осадков и в северных регионах. Но здесь будет немного прохладнее, чем на западе, - 0...+2 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями. Температура в центральных регионах также не поднимется выше двух градусов.

В Киеве 20 ноября облачная погода будет держаться до самого вечера. Осадки не предвидятся. Температура воздуха в столице днем поднимется не более, чем до +2, а вечером термометры покажут от -2 до -4.

Погода в Украине на 20 ноября (meteo.gov.ua)

Народный прогноз на 20 ноября

В этот день наши предки почитали память святого Феодота Корчемника - Федота-ледостава. 20 ноября говорили: "Святой Федот лед ведет". В этот день наблюдалось промерзание почвы, нередко земля покрывалась первым снегом, ну и, конечно же, замерзали водоемы. По льду и снегу судили о будущем урожае. Если лед на реках вставал кучами, а на дорогах образовались снежные холмы - это предвещало, что следующее лето будет хлебным.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Напомним, эксперт Владимир Деркач ранее предупредил украинцев, что последний месяц осени "чуть-чуть попугает зимой".

Также мы писали о том, что Деркач сделал прогноз погоды на декабрь 2018 года. По словам специалиста, первый месяц зимы не принесет длительных холодов, а в конце года уже традиционно потеплеет.

Видео: РБК-Украина