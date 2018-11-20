"Святий Федот лід веде": синоптики розповіли про погоду на 20 листопада

Ілюстративне фото (фото: pixabay.com)

Сьогодні в країні переважно буде сухо, але прохолодно

У вівторок, 20 листопада, в Україні буде морозно і переважно без опадів. За словами синоптиків, в більшості областей температура не опуститься нижче 5 градусів морозу.

На сході сьогодні очікується сніг, температура від нуля до двох градусів тепла. Жителів південних областей чекає мінлива хмарність з температурою повітря до +5

На заході України буде без опадів. Стовпчик термометра покаже до трьох градусів тепла, а на Закарпатті - до +7...+9. Без опадів і в північних регіонах. Але тут буде трохи прохолодніше, ніж на заході, - 0...+2 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями. Температура в центральних регіонах також не підніметься вище двох градусів.

У Києві 20 листопада хмарна погода буде триматися до самого вечора. Опади не передбачаються. Температура повітря в столиці вдень підніметься не більше, ніж до +2, а ввечері термометри покажуть від -2 до -4.

Погода в Україні на 20 листопада (meteo.gov.ua)

Народний прогноз на 20 листопада

У цей день наші пращури вшановували пам'ять святого Феодота - Федота-льодостава. 20 листопада говорили: "Святий Федот лід веде". У цей день спостерігалося промерзання ґрунту, нерідко земля покривалася першим снігом, ну і, звичайно ж, замерзали водойми. По льоду і снігу судили про майбутній урожай. Якщо лід на річках вставав купами, а на дорогах утворилися снігові пагорби - це віщувало, що наступне літо буде хлібним.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Нагадаємо, експерт Володимир Деркач раніше попередив українців, що останній місяць осені "трохи полякає зимою".

Також ми писали про те, що Деркач зробив прогноз погоди на грудень 2018 року. За словами фахівця, перший місяць зими не принесе тривалих холодів, а в кінці року вже традиційно потеплішає.

Відео: РБК-Україна