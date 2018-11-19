Небольшой мороз: синоптики рассказали, где ждать снег 20 ноября

Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

В некоторых областях температура опустится до -5 градусов

Во вторник, 20 ноября в большинстве регионов Украины ожидается сухая погода и небольшой мороз. Осадки возможны только в восточных областях и Крыму. Об этом сообщает сайт Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, небольшой снег пройдет в Луганской, Донецкой и Харьковской областях. Также вероятны осадки в Днепре. Дневная температура воздуха составит от +2 до 0 градусов. Ночью будет мороз, от -1 до -4 градусов.

В северных областях без осадков, днем возможна небольшая облачность. Днем 0 +2 градуса, ночью от -3 до -5 градусов.

На юге без осадков, облачно, днем возможно выглянет солнце. Температура воздуха составит от +1 до +3 градусов в Одессе и Николаеве, в Херсоне прогреется до +5 градусов. Ночью в регионе от +1 до +3 градусов.

В Крыму ожидается дождь. Днем от +5 до +7 градусов, ночью +3 +5 градусов.

В западных областях выглянет солнце, днем возможна небольшая облачность, без осадков. В Ужгороде прогреется до +7 +9 градусов. В Черновцах, Ивано-Франковске, Хмельницком и Тернополе от 0 до +2 градусов. Во Львове до +3 градусов. Ночная температура в регионе от -1 до -5 градусов.

В центральной части страны без осадков, небольшая облачность. Днем воздух прогреется до +2 градусов, ночью от -1 до -4 градусов.

В столице 20 ноября, по прогнозам синоптиков, будет небольшая облачность, без осадков. Дневная температура воздуха составит 0 +2 градуса. Ночью от -2 до -4 градусов.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что народный синоптик Наталка Диденко предупредила об антициклоне.

А также мы писали о том, какая погода ожидается в Украине в начале недели.

Видео: РБК-Украина