"Очередной циклон передумал": синоптик рассказала о погоде в начале недели

Коллаж (РБК-Украина)

Наталка Диденко утверждает, что на большей части территории страны возможны сильные осадки

Народный синоптик Наталка Диденко спрогнозировала ухудшение погодных условий на начало следующей недели. По ее словам, возможны сильные осадки. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Диденко пообещала в понедельник, 19 ноября дождь, мокрый снег, а также велика вероятность сильных осадков. Они ожидаются на Юге Украины, в большинстве центральных областей, Черновицкой, частично в Ивано-Франковской и Львовской областях. Неблагоприятная погода будет сопровождаться налипанием мокрого снега, порывистым ветром, гололедом и гололедицей. В этих регионах просто будет циклон.

Фото: снег в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Остальная территории Украины будет с "сухой" погодой.

Температура воздуха будет без особых изменений.

"Очередной циклон, который собирался потрепать нервы водителям, пешеходам, коммунальщикам и другим слоям населения 21 и 22 ноября, передумал. Какабяка отменяется, - шутливо прокомментировала погоду синоптик.

Также она добавила, что 20 ноября непогода вероятная на Востоке Украины, а 21 ноября снег полетает над западными областями.

В Киеве завтра и в ближайшие дни - без существенных осадков. Ночью незначительные морозы, днем ​​или около нуля, или погода с небольшим плюсом.

Временами будет скользко.

Завтра в южной половине Украины неблагоприятных погодных условий.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, эксперт рассказала, какой будет погода зимой.

Ранее украинцев предупредили о существенном осложнении погоды на следующей неделе.

Видео: РБК-Украина