"Черговий циклон передумав": синоптик розповіла про погоду на початку тижня

Колаж (РБК-Україна)

Наталка Діденко стверджує, що на більшій частині території країни можливі сильні опади

Народний синоптик Наталка Діденко спрогнозувала погіршення погодних умов на початок наступного тижня. За її словами, можливі сильні опади. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

Діденко пообіцяла у понеділок, 19 листопада дощ, мокрий сніг, а також велика ймовірність сильних опадів. Вони очікуються на Півдні України, в більшості центральних областей, Чернівецькій, частково в Івано-Франківській та Львівській областях. Несприятлива погода буде супроводжуватися налипанням мокрого снігу, поривчастим вітром, ожеледдю та ожеледицею. У цих регіонах просто буде циклон.

Фото: сніг у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Решта території України буде з "сухою" погодою.

Температура повітря буде без особливих змін.

"Черговий циклон, який збирався потріпати нерви водіям, пішоходам, комунальникам та інших верств населення, 21 та 22 листопада, передумав. Какабяка скасовується, - жартівливо прокоментувала погоду синоптик.

Також вона додала, що 20 листопада негода ймовірна на Сході України, а 21 листопада сніг політає над західними областями.

У Києві завтра і в найближчі дні - без істотних опадів. Вночі незначні морози, вдень або близько нуля, або погода з невеликим плюсом.

Часом буде слизько.

Завтра у південній половині України несприятливих погодних умов.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, експерт розповіла, якою буде погода взимку.

Раніше українців попередили про суттєве ускладнення погоди на наступному тижні.

Відео: РБК-Україна