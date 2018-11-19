Невеликий мороз: синоптики розповіли, де чекати сніг 20 листопада

Фото: Сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)

В деяких областях температура опуститься до -5 градусів

У вівторок, 20 листопада в більшості регіонів України очікується суха погода і невеликий мороз. Опади можливі лише в східних областях і Криму. Про це повідомляє сайт Українського гідрометцентру.

За даними синоптиків, невеликий сніг пройде в Луганській, Донецькій і Харківській областях. Також можливі опади у Дніпрі. Денна температура повітря становитиме від +2 до 0 градусів. Вночі буде мороз, від -1 до -4 градусів.

У північних областях без опадів, вдень можлива невелика хмарність. Вдень 0 +2 градуси, вночі від -3 до -5 градусів.

На півдні без опадів, хмарно, вдень можливе вигляне сонце. Температура повітря становитиме від +1 до +3 градусів в Одесі і Миколаєві, у Херсоні прогріється до +5 градусів. Вночі від +1 до +3 градусів.

У Криму очікується дощ. Вдень від +5 до +7 градусів, вночі +3 +5 градусів.

У західних областях вигляне сонце, вдень можлива невелика хмарність, без опадів. В Ужгороді прогріється до +7 +9 градусів. У Чернівцях, Івано-Франківську, Хмельницькому та Тернополі від 0 до +2 градусів. У Львові до +3 градусів. Нічна температура від -1 до -5 градусів.

В центральній частині країни без опадів, мінлива хмарність. Вдень повітря прогріється до +2 градусів, вночі від -1 до -4 градусів.

У столиці 20 листопада, за прогнозами синоптиків, буде невелика хмарність, без опадів. Денна температура повітря становитиме 0 +2 градуси. Вночі від -2 до -4 градусів.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що народний синоптик Наталка Діденко попередила про антициклон.

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Відео: РБК-Україна