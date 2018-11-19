Дождь и снег отменяются: синоптик рассказала, какую погоду ждать украинцам 19 ноября

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Ближайшей ночью следует ожидать непогоду на Юге и в Центре

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала украинцам о том, какая погода ждет их в понедельник, 19 ноября. Об этом синоптик написала на своей странице в социальной сети Facebook.

"Еще сегодня, 19 ноября, сложная погода ожидается в Южной части, в Центральных областях и на Западе, кроме Волыни и Ровенщины. Будет идти дождь, мокрый снег, возможны налипания мокрого снега, гололед и гололедица. Ближайшей ночью непогода продержится на Юге и в Центре", - пишет синоптик.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

20 ноября в дневное время на юго-востоке Украины Диденко обещает ​​влажную погоду с осадками. Большинство областей попадут в зону влияния северного, скандинавского антициклона. Поэтому, в целом, осадки будут незначительны.

"В Киеве в ближайшие дни будет преобладать погода сухая и прохладная. Ночью -1-4 градуса, днем ​​0 + 2 градуса. Еще раз напоминаю, что прогнозируемый циклон и неблагоприятная погода 21-22 ноября не смогли перевесить влияние мощного антициклона. Поэтому дождь и снег в столице пока отменяются", - сообщает синоптик.

Скриншот поста: (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, что синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине.

Кроме того, синоптики предупреждали о существенном похолоданим на этой неделе.

Также синоптики уточнили прогноз погоды на 19 ноября.

Видео: РБК-Украина