Дощ і сніг скасовуються: синоптик розповіла, яку погоду чекати українцям 19 листопада

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Найближчої ночі слід очікувати негоду на Півдні і в Центрі

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла українцям про те, яка погода чекає їх у понеділок, 19 листопада. Про це синоптик написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Ще сьогодні, 19 листопада, складна погода очікується в південній частині, центральних областях і на Заході, крім Волині та Рівненщини. Буде йти дощ, мокрий сніг, можливі налипання мокрого снігу, ожеледь і ожеледиця. Найближчої ночі негода протримається на Півдні і в Центрі", - пише синоптик.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

20 листопада в денний час на південному сході України Діденко обіцяє вологу погоду з опадами. Більшість областей потраплять в зону впливу північного, скандинавського антициклону. Тому, в цілому, опади будуть незначні.

"В Києві в найближчі дні буде переважати погода суха та прохолодна. Вночі -1-4 градуси, вдень 0 + 2 градуси. Ще раз нагадую, що прогнозовані циклон і несприятлива погода 21-22 листопада не змогли переважити вплив потужного антициклону. Тому дощ і сніг у столиці поки відміняються", - повідомляє синоптик.

Скріншот поста: (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, що синоптики попереджають про погіршення погодних умов в Україні.

Крім того, синоптики попереджали про істотне похолоданим на цьому тижні.

Також синоптики уточнили прогноз погоди на 19 листопада.

Відео: РБК-Україна