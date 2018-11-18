"Мокрое" начало недели: синоптики уточнили прогноз погоды на 19 ноября

Фото: (giphy.com)

В Крыму и приазовье будет относительно тепло, но с порывистым ветром

Синоптики Украинского гидрометцентра дали обновленную информацию о погоде в понедельник,19 ноября. Ее опубликовали на странице Укргидрометцентра в Facebook.

Так, сообщается, что в северных регионах, а также Волынской, Ровенской, Харьковской и Луганской областях день пройдет без осадков. На остальной территории ночью, в том числе, без существенных осадков. Днем прогнозируют мокрый снег и дождь, в южных и центральных областях местами налипание мокрого снега, гололед. В южной части ожидаются сильные дожди и мокрый снег.

Иллюстративное фото (kyiv.depo.ua)

На дорогах местами гололедица.

Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м / с, днем в южных областях, в Крыму и Приазовье местами возможны порывы до 15-20 м / с.

Температура ночью 4-9 градусов мороза, на западе и юге 0…-5 ниже нуля; днем от 1 градуса ниже нуля и до +4 тепла, на крайнем юге +5…+10 градусов Цельсия.

Скриншот поста (facebook.com/ukrgmc.official)

Напомним, эксперт рассказала, какой будет погода зимой.

Ранее украинцев предупредили о существенном осложнении погоды на следующей неделе.

Видео: РБК-Украина