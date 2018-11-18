"Мокрий" початок тижня: синоптики уточнили прогноз погоди на 19 листопада

Фото: (giphy.com)

В Криму та приазов'ї буде відносно тепло, але з поривчастим вітром

Синоптики Українського гідрометцентру дали оновлену інформацію про погоду у понеділок,19 листопада. Її опублікували на сторінці Укргідрометцентру у Facebook.

Так, повідомляється, що в північних регіонах, а також у Волинській, Рівненській, Харківській і Луганській областях дня пройде без опадів. На решті території вночі, у тому числі, без істотних опадів. Вдень прогнозують мокрий сніг і дощ, у південних та центральних областях місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. У південній частині очікуються сильні дощі та мокрий сніг.

Ілюстративне фото (kyiv.depo.ua)

На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер східний, північно-східний, 7-12 м / с, вдень у південних областях, в Криму та Приазов'ї місцями можливі пориви до 15-20 м / с.

Температура вночі 4-9 градусів морозу, на заході та півдні 0...-5 нижче нуля, вдень від 1 градуса нижче нуля і до +4 тепла, на крайньому півдні +5...+10 градусів Цельсія.

Скріншот поста (facebook.com/ukrgmc.official)

Нагадаємо, експерт розповіла, якою буде погода взимку.

Раніше українців попередили про суттєве ускладнення погоди на наступному тижні.

Відео: РБК-Україна