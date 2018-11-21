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Яку погоду українцям готує потужний антициклон зі Скандинавії

STYLERЖиття    21.11.2018 - 12:33
Яку погоду українцям готує потужний антициклон зі Скандинавії
Перший сніг у Києві (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

У Києві 22 листопада стовпчик термометра покаже вночі від -5 до -2 градусів, а вдень - від -2 до 0 градусів

В Україні у четвер, 22 листопада, завдяки потужному антициклону Burckhard зі Скандинавії збережеться суха холодна погода. Про це в середу, 21 листопада, повідомила народний синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Різні та часом незвичні імена циклонів та антициклонів все одно видають їхню натуру, природну суть. Нас, українців, більше цікавить потужний антициклон на ім'я Burckhard. Він розташувався над Скандинавією, однак своїм рукавом досягає України і визначатиме суху погоду, як це зазвичай і роблять антициклони, у більшості наших областей", - йдеться у публікації.

Яку погоду українцям готує потужний антициклон зі СкандинавіїКарта погоди (скрін: facebook.com/tala.didenko)

22 листопада суттєвих опадів не очікується, лише вплив південного циклону Dschuna трохи припорошит снігом Карпати, Закарпаття і Прикарпаття.

Температура повітря вночі складе від -10 до -4 градусів, вдень очікується від -3 до +2 градусів.

На дорогах місцями буде ожеледиця.

Яку погоду українцям готує потужний антициклон зі СкандинавіїІлюстративне фото (фото: pixabay.com)

У столиці стовпчик термометра покаже вночі від -5 до -2 градусів, а вдень - від -2 до 0 градусів.

У Києві опадів не очікується.

"Одягайтеся тепліше, збираючись сьогодні на Майдан і на площі. Свобода і гідність нехай не належать тільки одному дню. Нехай ці головні цінності щодня і щохвилини будуть з нами", - додала Діденко.

Яку погоду українцям готує потужний антициклон зі СкандинавіїЯку погоду українцям готує потужний антициклон зі Скандинавії

Скрін: facebook.com/tala.didenko

Раніше повідомлялося, що медики розповіли, як захистити організм при настанні морозів.

Нагадаємо, експерт розповіла, якою буде погода взимку.

Як ми вже писали, експерт Володимир Деркач попередив українців, що останній місяць осені "чуть-трохи полякають взимку".

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Відео: РБК-Україна

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