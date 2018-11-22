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Антициклон Constantin: синоптик рассказала, когда в Украине ожидать снегопад

STYLERЖизнь    22.11.2018 - 12:40
Антициклон Constantin: синоптик рассказала, когда в Украине ожидать снегопад
Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

В большинстве регионов температура воздуха останется низкой

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала украинцам о том, какой будет погода в ближайшие дни. Об этом синоптик написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Наталка Диденко рассказала, что в пятницу, 23 ноября, на территорию Украины зайдет новый антициклон, который удержит сухую погоду без осадков.

"23 ноября в Украине с дружественным визитом посетит антициклон Constantin.  Это значит, что осадков не будет. Атмосферный фронт, который чиркает на прогностической карте нашего Левобережья, максимум, что может сделать - увеличить облачность. Но серьезные осадки маловероятны", - сообщила синоптик.

Антициклон Constantin: синоптик рассказала, когда в Украине ожидать снегопад

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Она отметила, что температура воздуха в Украине будет достаточно низкой.

"Температура воздуха ожидается низкой. Ближайшей ночью -4-10 градусов, завтра днем от 3 градусов мороза до 2 тепла", - написала Диденко.

В столице 23 ноября будет сухо, но холодно. По словам Диденко, ожидается облачность и мороз.

"В Киеве пятница будет сухой, облачной и холодной. Не самая лучшая погода, но и не худшая. Такой себе примороженный ноябрь. Ночью в Киеве -4-6 градусов, днем 0-2 градуса мороза", - рассказала синоптик и добавила, что в некоторых регионах в воскресенье возможно ухудшение погодных условий и снег.

"В субботу антициклон Constantin еще удержит сухую погоду. А вот в воскресенье на западе, севере, включая Киев, в большинстве центральных областей и в Харьковской области пройдут дожди и мокрый снег. Осадки принесут небольшое потепление. Однако это повышение температуры воздуха слабо почувствуется в связи с типично ноябрьской облачностью и влажностью. А пока берегите носы и кутайте горло от морозной погоды", - предупредила Наталка Диденко.

Антициклон Constantin: синоптик рассказала, когда в Украине ожидать снегопад

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцев предупредили о резком похолодании.

А также рассказывали о том, что врачи рассказали, как защитить организм при наступлении морозов.

Видео: РБК-Украина 

Новости Украины ГидрометцентрНаталка Диденко
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