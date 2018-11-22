Антициклон Constantin: синоптик розповіла, коли в Україні очікується снігопад

Фото: Сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)

У більшості регіонів температура повітря залишиться низькою

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла українцям про те, якою буде погода в найближчі дні. Про це синоптик написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Наталка Діденко розповіла, що в п'ятницю, 23 листопада, на територію України зайде новий антициклон, який утримає суху погоду без опадів.

"23 листопада в Україну з дружнім візитом завітає антициклон Constantin. Це означає, що опадів не буде. Атмосферний фронт, який черкає на прогностичній карті нашого Лівобережжя, максимум, що може зробити - збільшити хмарність. Але серйозні опади малоймовірні", - повідомила синоптик.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

Вона зазначила, що температура повітря в Україні буде досить низькою.

"Температура повітря очікується низькою. Найближчої ночі -4-10 градусів, завтра вдень від 3 градусів морозу до 2 тепла", - написала Діденко.

У столиці 23 листопада буде сухо, але холодно. За словами Діденко, очікується хмарність та мороз.

"У Києві п'ятниця буде сухою, хмарною і холодною. Не найкраща погода, але й не найгірша. Такий собі приморожений листопад. Вночі в Києві -4-6 градусів, вдень 0-2 градуси морозу", - розповіла синоптик і додала, що в деяких регіонах у неділю можливе погіршення погодних умов і сніг.

"В суботу антициклон Constantin ще утримає суху погоду. А ось у неділю на заході, півночі, включаючи Київ, більшості центральних областей та в Харківській області пройдуть дощі та мокрий сніг. Опади принесуть невелике потепління. Проте це підвищення температури повітря слабо відчується у зв'язку з типово листопадовою хмарністю і вологістю. А поки бережіть носи і кутайте горло від морозної погоди", - попередила Наталка Діденко.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

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Відео: РБК-Україна