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Синоптики розповіли, де в Україні чекати сильнi заморозкb

STYLERЖиття    22.11.2018 - 20:45
Синоптики розповіли, де в Україні чекати сильнi заморозкb
Ілюстративне фото (УНІАН)

В п'ятницю очікується суха погода з мінливою хмарністю, однока вночі в окремих областях похолоднішає до -10

У п'ятницю, 23 листопада погода в Україні вдень буде хмарною, опади не прогнозуються. Проте синоптики пообіцяли, що вночі заморозки посиляться, температура знизиться до -10 градусів. Про це повідомляє сайт "Meteoprog".

В денний час по всій країні температурні показники будуть коливатися від 2 градусів нижче нуля до +4 тепла.

Синоптики розповіли, де в Україні чекати сильнi заморозкbІлюстративне фото (pixabay.com)

У центральних областях очікується невелика хмарність, без будь-яких опадів. Тут температура повітря вдень -1...-2 градуси Цельсія, вночі -8...-6

В західних регіонах день буде ясним, з невеликою мінливою хмарністю, опадів не очікується. Вночі стовпчики термометрів покажуть -4...+2 градуси за шкалою Цельсія, вдень на термометрах можна буде побачити -2...+2°. У Чернівцях та Івано-Франківську вночі температурні показники зупиняться на відмітках -8...-10 градусів.

На Півночі України буде сухо і хмарно з проясненнями. Вдень температура -1...+1, а вночі похолодає до -4...-6 нижче нуля.

У східних областях п'ятниця пройде без опадів, очікується мінлива хмарність. Температура повітря вночі -6...-4 градусів морозу, вдень потеплішає до 0...+2.

На Півдні погода буде сухою і малохмарної. Температура повітря опуститься від -2 до -5, вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначки 0...+4.

Синоптики розповіли, де в Україні чекати сильнi заморозкb

Карта погоди (meteoprog.ua)

Раніше повідомлялося, що директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда попередив українців про те, що наприкінці листопада погода кардинально зміниться, і температура впаде до 15 градусів морозу.

Також ми писали про те, що народний синоптик Наталка Діденко розповіла про те, який буде в Україні погода в найближчі дні.

До Речі через прогнози про нестійких погодних умовах взимку експерти розповіли, що зимове взуття потрібно вибирати ретельно, теплу і непромокальне.

Відео: РБК-Україна

Новини України синоптикиГідрометцентрзаморозки
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