До +9 градусов: синоптики прогнозируют весеннее тепло 25 ноября

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Синоптики сообщили, что в южных и западных регионах температура достигнет +9 градусов

В воскресенье, 25 ноября, ожидается теплая, облачная погода с выпадением осадков в виде дождя и снега в западных и северных регионах. Минимальный уровень тепла ожидается в восточных регионах, при это уровень тела не опустится ниже -7 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На Западной Украине в воскресенье сохранится относительно теплая погода. Теплее всего будет на Закарпатье, во Львовской и Ивано-Франковской областях: до +4… +9 днем и до 0… +4 градусов ночью. В остальных западных областях днем от 0 до +4, ночью – от -1 до -5 градусов. Пасмурно, ожидаются осадки в виде снега с дождем.

Фото: (pixabay.com)

В Центральной Украине в субботу стоит ожидать преимущественно облачной погоды с небольшой вероятностью осадков. Температура днем от -1 до +1 градусов, ночью – до 0… -7 градусов. На юге нашей страны будет солнечно, днем +6… +9 градусов, ночью до 0… -2 градусов.

На востоке страны преимущественно облачно, но осадков не ожидается. Холоднее всего будет в Полтавской, Днепропетровской и Луганской областях: -1… +1 днем и до -7 градусов ночью.

Скриншот прогноза погоды на 24 ноября (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее синоптики рассказали, где в Украине в скором времени потеплеет.

Ранее мы писали, что синоптики предупреждают о гололедице и тумане на дорогах.

Видео: (video.rbc.ua)