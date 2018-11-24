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До +9 градусів: синоптики прогнозують весняне тепло 25 листопада

STYLERЖиття    24.11.2018 - 12:35
До +9 градусів: синоптики прогнозують весняне тепло 25 листопада
Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Синоптики повідомили, що в південних і західних регіонах температура досягне +9 градусів

У неділю, 25 листопада, очікується тепла, хмарна погода з випаданням опадів у вигляді дощу і снігу у західних та північних регіонах. Мінімальний рівень тепла очікується в східних регіонах, при цьому рівень тіла не опуститься нижче -7 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На Західній Україні в неділю збережеться відносно тепла погода. Найтепліше буде на Закарпатті, у Львівській та Івано-Франківській областях: до +4... +9, вдень до 0... +4 градусів вночі. В інших західних регіонах вдень від 0 до +4, вночі – від -1 до -5 градусів. Хмарно, очікуються опади у вигляді снігу з дощем.

До +9 градусів: синоптики прогнозують весняне тепло 25 листопада

Фото: (pixabay.com)

В Центральній Україні в суботу варто очікувати переважно хмарної погоди з невеликою ймовірністю опадів. Температура вдень від -1 до +1 градусів, вночі – 0... -7 градусів. На півдні нашої країни буде сонячно, вдень +6... +9 градусів, вночі 0... -2 градусів. 

На сході країни переважно хмарно, але опадів не очікується. Найхолодніше буде у Полтавській, Дніпропетровській та Луганській областях: -1... +1, вдень до -7 градусів вночі.

До +9 градусів: синоптики прогнозують весняне тепло 25 листопада

Скріншот прогнозу погоди на 24 листопада (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, де в Україні незабаром потеплішає.

Раніше ми писали, що синоптики попереджають про ожеледицю та туман, на дорогах.

Відео: (video.rbc.ua)

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