Синоптики пообіцяли погіршення погоди на початку наступного тижня

Фото: Сніг (РБК-Україна)

Очікуються потужні снігопади. Сніговий покрив у деяких областях зросте до 15 см

Синоптики українського гідрометцентру попередили про сильний погіршення погоди на початку наступного тижня. 26-27 листопада в 15 областях України очікуються сильні опади. Про це повідомляє сайт Укргідрометцентру.

Негода зі снігом прийде внаслідок впливу циклону вдень у понеділок, 26 листопада і триватиме протягом доби до кінця 27 листопада у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, на півдні Тернопільської, Хмельницької, на півночі Одеської, Миколаївської, Донецької та Луганської. Там очікується сильний снігопад і мокрий сніг, в цілому синоптики обіцяють приріст снігового покриву до 8-15 см

Ілюстративне фото (УНІАН)

Водіям слід бути гранично уважними, так як на дорогах ожеледиця, а в окремих районах буде налипання мокрого снігу та утворення ожеледі.

На сайті гідрометцентру попереджають, що погодні умови можуть сприяти погіршенню руху транспорту на автошляхах у вище перелічених областях.

Раніше народний синоптик дала прогноз погоди на початок тижня.

Також ми писали, що синоптики розповіли, де в Україні очікується сильні заморозки.

Відео: (video.rbc.ua)