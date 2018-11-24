"Оттепель": синоптик дала прогноз погоды на начало недели

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Синоптик уточнила, что в Украине ожидается выпадение дождя и мокрого снега

В воскресенье и понедельник, 25-26 ноября ожидается выпадение мокрого снега с дождем. Кроме того, выпавший снег начнет таять. Такой прогноз погоды на ближайшие дни дала народный синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"25 ноября придут на Запад, Север и часть Центра дождь и мокрый снег. На Востоке и Юге еще побудет сухо. Вечером в воскресенье в Харьковской области появится мокрый снег", — дала Диденко краткий прогноз на воскресенье.

Фото: (facebook.com/tala.didenko)

Синоптик также уточнила, какую погоду стоит ожидать в понедельник.

"26 ноября осадки распространятся на большинство областей - мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега. Поэтому на дорогах и в голове будет невесть что. Подготовьтесь. Оттепель", — добавила она.

Фото: (instagram.com/haystov)

Диденко также рассказала, какая погода ожидается в Киеве.

"В Киеве завтра и в понедельник мокро, скользко, мокрый снег с переходом в дождь или туман. Потеплеет до нуля. Далее со следующей недели начнут заходить умеренные морозы. Утепляйтесь серьезнее. Сегодня еще без осадков, но морозно", — добавила она.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/tala.didenko

Напомним, что ранее синоптики дали прогноз погоды на 24 ноября.

Также мы писали, что синоптики рассказали, где в Украине ожидать сильные заморозки.

Видео: (video.rbc.ua)