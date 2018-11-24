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"Відлига": синоптик дала прогноз погоди на початок тижня

STYLERЖиття    24.11.2018 - 14:03
"Відлига": синоптик дала прогноз погоди на початок тижня
Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Синоптик уточнила, що в Україні очікується випадання дощу та мокрого снігу

У неділю і понеділок, 25-26 листопада очікується випадання мокрого снігу з дощем. Крім того, сніг почне танути. Такий прогноз погоди на найближчі дні дала народний синоптик Наталка Діденко у Facebook.

"25 листопада прийдуть на Захід, Північ і частину Центру дощ і мокрий сніг. На Сході і Півдні ще побуде сухо. Увечері в неділю в Харківській області з'явиться мокрий сніг", — дала Діденко короткий прогноз на неділю.

&quot;Відлига&quot;: синоптик дала прогноз погоди на початок тижня

Фото: (facebook.com/tala.didenko)

Синоптик також уточнила, яку погоду варто очікувати у понеділок.

"26 листопада опади поширяться на більшість областей - мокрий сніг і дощ, місцями налипання мокрого снігу. Тому на дорогах і в голові буде казна-що. Підготуйтеся. Відлига", — додала вона.

&quot;Відлига&quot;: синоптик дала прогноз погоди на початок тижня

Фото: (instagram.com/haystov)

Діденко також розповіла, яка погода очікується в Києві.

"У Києві завтра і в понеділок мокро, слизько, мокрий сніг з переходом в дощ або туман. Потеплішає до нуля. Далі з наступного тижня почнуть заходити помірні морози. Утепляйтеся серйозніше. Сьогодні ще без опадів, але морозно", — додала вона.

&quot;Відлига&quot;: синоптик дала прогноз погоди на початок тижня

Скріншот поста облікового запису facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, що раніше синоптики дали прогноз погоди на 24 листопада.

Також ми писали, що синоптики розповіли, де в Україні очікуються сильні заморозки.

Відео: (video.rbc.ua)

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