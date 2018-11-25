"Не выезжайте без надобности": синоптик предупредила о сложных погодных условиях

На территории нашей страны будет циклон
Народный Синоптик Наталка Диденко предупредила о надвигающихся осложнениях погодных условий в Украине. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook .
"Украина сейчас - на грани теплого и холодного воздуха. Поэтому у нас и сейчас, и завтра, и послезавтра ожидаются сложные погодные условия", - написала синоптик.
В ближайшие дни в страну придут дожди, мокрый снег, туман, ледяной дождь, налипание мокрого снега, гололеди гололедица.
Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)
Диденко подчеркнула, что циклон с фронтами будет проходить по территории Украины.
"Единственный позитив этого атмосферного обострения - повышение температуры воздуха. Однако, поскольку "минусов" еще хватает, скользота будет сильной. Не выезжает без особой надобности", - рассказала Наталка Диденко.
В Киеве завтра ожидаются осадки, на дорогах гололедица, есть вероятность гололеда, во вторник фронт сместится, осадки ослабнут и прекратятся, а со среды в столице"ударят" морозы.
Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)
Ранее мы рассказывали, какую погоду украинцам готовит мощный антициклон из Скандинавии.
Как уже мы писали, синоптики рассказали, где в Украине ожидать сильные заморозки.
Кроме того, украинцам рассказали о потеплении.
Видео: РБК-Украина