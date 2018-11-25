Снег и дождь: прогноз погоды в Киеве на 25 ноября

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Синоптики рассказали о погоде в столице в воскресенье

По прогнозам Укргидрометцентра, в воскресенье, 25 ноября, в Киеве с самого утра и до позднего вечера небо будет скрыто за облаками.

Ветер ожидается юго-западный, 5-10 м/с.

В первой половине дня ожидается снег, на смену ему придет мелкий дождь, который к вечеру должен прекратиться.

Днем температура воздуха будет держаться в районе 0 — 2 градусов ниже нуля. Ночью столбик термометра опустится до минус 5 градусов.

Скриншот: meteo.gov.ua

В народном календаре 25 ноября почитается память святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. На Ивана обычно бывает снег. Если дождь на Ивана Милостивого, то, опять же, оттепели будут до Введения (4 декабря). В старину проделывали такой ритуал: в только что выпавший снег вставляли соломинку, если она провалится, значит, снег сойдет, если не провалится — снег останется на земле. Если снег в этот день выпадал, то считалось, что зима долго с места не сдвинется и весна будет поздней.

Ранее стало известно, какую погоду украинцам готовит мощный антициклон из Скандинавии.

Как уже мы писали, синоптики рассказали, где в Украине ожидать сильные заморозки.

Кроме того, украинцам рассказали о потеплении.

Видео: РБК-Украина