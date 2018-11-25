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Сніг і дощ: прогноз погоди у Києві на 25 листопада

STYLERЖиття    25.11.2018 - 07:09
Сніг і дощ: прогноз погоди у Києві на 25 листопада
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Синоптики розповіли про погоду в столиці в неділю

За прогнозами Укргідрометцентру, в неділю, 25 листопада, в Києві з самого ранку і до пізнього вечора небо буде приховано за хмарами.

Вітер очікується південно-західний, 5-10 м/с.

У першій половині дня очікується сніг, на зміну йому прийде дрібний дощ, який до вечора повинен припинитись.

Вдень температура повітря триматиметься в районі 0 — 2 градусів нижче нуля. Вночі стовпчик термометра опуститься до мінус 5 градусів.

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Скріншот: meteo.gov.ua

У народному календарі 25 листопада вшановується пам'ять святителя Івана Милостивого, патріарха Олександрійського. На Івана зазвичай буває сніг. Якщо дощ на Івана Милостивого, то, знову ж таки, відлига буде до Введення (4 грудня). У давнину робили такий ритуал: у сніг, що випав, вставляли соломинку, якщо вона провалиться, значить, сніг зійде, якщо не провалиться — сніг залишиться на землі. Якщо сніг у цей день випадав, то вважалося, що зима довго з місця не зрушиться і весна буде пізньою.

Раніше стало відомо, яку погоду українцям готує потужний антициклон із Скандинавії.

Як ми вже писали, синоптики розповіли, де в Україні очікується сильні заморозки.

Крім того, українцям розповіли про потепління.

Відео: РБК-Україна

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