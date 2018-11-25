"Не виїжджайте без потреби": синоптик попередила про складнi погоднi умови

Колаж (РБК-Україна)

На території нашої країни буде циклон

Народний Синоптик Наталка Діденко попередила про насуваються ускладнення погодних умов в Україні. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Facebook .

"Україна нині - на межі теплого і холодного повітря. Тому у нас і зараз, і завтра, і післязавтра очікуються складні погодні умови", - написала синоптик.

У найближчі дні в країну прийдуть дощі, мокрий сніг, туман, льодяний дощ, налипання мокрого снігу, гололеди ожеледиця.

Фото: Сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)

Діденко підкреслила, що циклон з фронтами буде проходити по території України.

"Єдиний позитив цього атмосферного загострення - підвищення температури повітря. Однак, оскільки "мінусів" ще вистачає, скользота буде сильною. Не виїжджає без особливої потреби", - розповіла Наталка Діденко.

У Києві завтра очікуються опади, на дорогах ожеледиця, є ймовірність ожеледі, у вівторок фронт зміститься, опади послабляться і припиняться, а з середи в столиці"вдарять" морози.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Раніше ми розповідали, яку погоду українцям готує потужний антициклон із Скандинавії.

Як ми вже писали, синоптики розповіли, де в Україні очікується сильні заморозки.

Крім того, українцям розповіли про потепління.

Відео: РБК-Україна