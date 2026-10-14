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Главная Люди Операции и свадьба за несколько месяцев до смерти: что известно об Александре Венедчуке из ВКВ
Люди 14 октября 2026 · 12:26
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Операции и свадьба за несколько месяцев до смерти: что известно об Александре Венедчуке из ВКВ

От студенческой сцены до популярных YouTube-шоу - вспоминаем карьеру, личную жизнь и планы юмориста
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Операции и свадьба за несколько месяцев до смерти: что известно об Александре Венедчуке из ВКВ

Александр Венедчук (коллаж: Styler)

Александр Венедчук, которого зрители знали как Веню из "Ветеранів космічних військ", умер 13 октября в возрасте 32 лет. За последние два года он перенес две операции, вернулся к съемкам и сообщил о женитьбе.

О карьере, лечении и личной жизни юмориста рассказывает Styler.

Чем прославился Александр Венедчук

Венедчук начинал со студенческого юмора. Как упоминали в Киевском национальном торгово-экономическом университете, он и Влад Куран играли в университетской лиге КВН. Впоследствии они объединились с Артемом Дамницким и создали "Ветеранів космічних військ".

Широкую узнаваемость команде принесла "Ліга сміху". В 2019 году ВКВ победили в пятом сезоне шоу, где их тренером был актер Станислав Боклан.

Впоследствии юмористы развивали свой YouTube-канал. Веня стал одним из лиц проектов "Еліас" и "Вікторина", в которых участники объясняли слова, отвечали на вопросы и шутили вместе с приглашенными гостями.

Операции и свадьба за несколько месяцев до смерти: что известно об Александре Венедчуке из ВКВ
Веня почти 10 лет назад (фото: instagram.com/ven4os)

Кровоизлияние в мозг и две операции

9 февраля 2025 года Венедчук рассказал в Instagram, что 31 января пережил кровоизлияние в мозг. По его словам, он терял сознание, а сильные и длительные судороги заставили нейрохирургов принять решение о срочной операции.

После вмешательства юмориста ждали реабилитация и домашний режим. Он объяснял, что врачи временно запретили ему сниматься, и благодарил людей, которые поддерживали его во время лечения.

"Все огромное спасибо за поддержку, обнимаю вас крепко", - писал Венедчук.

В сентябре того же года он сообщил о еще одной операции. В посте от 18 сентября комик отметил, что его прооперировали во вторник, 16 сентября и описал установленную конструкцию из сплава титана.

"Теперь 35% моей головы это сплав титана и какой-то супер-пупер штуки", - написал он.

Веня также отмечал, что жизнь и лечение продолжаются.

Эти обстоятельства известны по его собственным рассказам. Причины смерти в сообщении ВКВ не назвали и связи с перенесенными операциями не отметили.

Возвращение к зрителям и выход из ВКВ

В марте 2025 года, после первой операции, Венедчук появился в 85-м выпуске "Вечірньої передачі".

В начале эфира Артем Дамницкий уточнил, что это еще не полноценное возвращение коллеги к работе. Сам Веня объяснил свое появление желанием снова увидеть друзей и пообщаться с аудиторией.

"Я появился сегодня здесь, во-первых, потому что я очень сильно соскучился по пацанам и за вами", - сказал юморист.

Операции и свадьба за несколько месяцев до смерти: что известно об Александре Венедчуке из ВКВ
Венедчук на сцене (фото: instagram.com/ven4os)

20 декабря 2025 Венедчук объявил о выходе из ВКВ. Он подчеркнул, что принял решение самостоятельно.

"Никаких конфликтов, никаких недоразумений это только мое решение", - написал он.

Комик поблагодарил зрителей за восемь лет внимания и пять лет на YouTube, призвал поддерживать коллег и следить за его трансляциями на Twitch.

Что известно о жене Вени

В июне 2026 года Венедчук сообщил о женитьбе на Карине Устименко. Новостью он поделился в Instagram-stories, показав обручальное кольцо на совместном кадре с любимой.

"Ну я уже что? Ну я уже все", - подписал фотографию юморист.

Пара была вместе задолго до этой новости: в публикациях об их отношениях сохранились общие фотографии еще в 2018 году. Венедчук показывал любимую и позже, хотя подробно о личной жизни рассказывал редко.

Операции и свадьба за несколько месяцев до смерти: что известно об Александре Венедчуке из ВКВ
Александр Венедчук с Кариной (архивное фото: instagram.com/ven4os).

От поста о женитьбе до известия о смерти юмориста прошло чуть больше четырех месяцев.

Операции и свадьба за несколько месяцев до смерти: что известно об Александре Венедчуке из ВКВ
Венедчук с супругой (архивное фото: instagram.com/ven4os)

Какие планы остались невыполненными

После смерти Венедчука журналистка Рамина Эсхакзай рассказала об интервью, которое они обсуждали.

"Мы с Веней должны были писать интервью, когда он решит запускать свой канал", - написала она в Instagram Stories.

А Маша Ефросинина вспомнила о совместной работе с юмористом и его замыслах на будущее.

"Сколько у тебя было планов на эту жизнь", - написала ведущая.

Что сообщили о смерти и прощании

В сообщении от 13 октября команда "Ветераны космических войск" сообщила, что Венедчук умер в тот день. Время и место прощания коллеги пообещали обнародовать, как только эта информация станет известной.

Впоследствии команда ВКВ объявила о сбор средств для семьи Вены. Банку открыли на имя Артема Дамницкого. Помочь близким юмориста могут все желающие.

Ранее Styler также рассказывал, как Кравец, Ткач и другие звезды отреагировали на смерть комика Вени из ВКВ.

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