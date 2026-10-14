На концерте Кароль во время песни о муже прилетела птица: момент попал на видео

Во время концерта Тины Кароль в Полтаве произошел необычный момент. Когда певица исполняла песню "Закрили твої очі", к сцене прилетела птица. Видео с этим моментом распространили в социальных сетях.

Styler со ссылкой на пост, опубликованный в TikTok пользовательницей Юлия Бойко , рассказывает, что известно об этом эпизоде и почему композиция имеет особое значение для артистки.

Птица неожиданно появилась во время выступления

Так, на обнародованных кадрах с концерта артистки зафиксировали момент, когда птица подлетел к сцене во время исполнения Тиной Кароль композиции "Закрили твої очі".

Сама певица также заметила неожиданного гостя и с удивлением провела его рукой. Этот эпизод привлек внимание зрителей, ведь произошел во время особой для артистки песни.

"Совпадение или что-то большее?" - поинтересовалась автор поста.

Что известно об истории Кароль и Огира

История Тины и Евгения была не только романтичной, но и тесно связанной с творчеством певицы. Они познакомились в 2007 году, когда Тина уже выступала на большой сцене, а Евгений работал в телевизионной сфере. Впоследствии он стал ее продюсером и человеком, с которым артистка строила не только профессиональные планы, но и семейную жизнь.

В 2008 году пара вышла замуж. В том же году у супругов родился сын Вениамин. Евгений поддерживал Тину в ее карьере, а их отношения стали важной частью жизни певицы.

Однако семейное счастье затмила тяжелая болезнь мужчины. Евгению диагностировали рак желудка. Несмотря на лечение и борьбу с недугом, в апреле 2013 года он скончался. Тени на тот момент было всего 28 лет, а их сыну - четыре.

После потери любимого человека музыка приобрела для артистки еще более глубокое личное значение. Особое место заняла композиция "Закрили твої очі" - одна из песен, которую очень любил Евгений Огир. После его смерти Тина связывала ее с памятью о муже.

Долгое время певица не решалась исполнять эту композицию вживую. Когда в 2019 году она вернулась к ней на сцене, выступление стало эмоциональным моментом и для самой артистки, и ее поклонников.

Что касается новых отношений, то после смерти мужа Тина не слишком откровенно говорит о личной жизни. До сих пор неизвестно, были ли у певицы серьезные романтические отношения после потери Евгения Огира.