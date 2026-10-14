На концерті Кароль під час пісні про чоловіка прилетів птах: момент потрапив на відео

Під час концерту Тіни Кароль у Полтаві стався незвичайний момент. Коли співачка виконувала пісню "Закрили твої очі", до сцени прилетів птах. Відео з цією миттю поширили в соціальних мережах.

Styler з посиланням на допис, опублікований у TikTok користувачкою Юлія Бойко , розповідає, що відомо про цей епізод і чому композиція має особливе значення для артистки.

Птах несподівано з'явився під час виступу

Так, на оприлюднених кадрах із концерту артистки зафіксували момент, коли птах підлетів до сцени під час виконання Тіною Кароль композиції "Закрили твої очі".

Сама співачка також помітила несподіваного гостя та здивовано провела його рукою. Цей епізод привернув увагу глядачів, адже стався під час особливої для артистки пісні.

"Збіг обставин чи щось більше?" - поцікавилась авторка допису.

Що відомо про історію Кароль та Огіра

Історія Тіни та Євгена була не лише романтичною, а й тісно пов'язаною з творчістю співачки. Вони познайомилися у 2007 році, коли Тіна вже виступала на великій сцені, а Євген працював у телевізійній сфері. Згодом він став її продюсером і людиною, з якою артистка будувала не тільки професійні плани, а й сімейне життя.

У 2008 році пара одружилася. Того ж року в подружжя народився син Веніамін. Євген підтримував Тіну в її кар'єрі, а їхні стосунки стали важливою частиною життя співачки.

Проте сімейне щастя затьмарила тяжка хвороба чоловіка. Євгену діагностували рак шлунка. Попри лікування та боротьбу з недугою, у квітні 2013 року він помер. Тіні на той момент було лише 28 років, а їхньому синові - чотири.

Після втрати коханої людини музика набула для артистки ще глибшого особистого значення. Особливе місце посіла композиція "Закрили твої очі" - одна з пісень, яку дуже любив Євген Огір. Після його смерті Тіна пов'язувала її з пам'яттю про чоловіка.

Тривалий час співачка не наважувалася виконувати цю композицію наживо. Коли у 2019 році вона повернулася до неї на сцені, виступ став емоційним моментом і для самої артистки, і для її шанувальників.

Що стосується нових стосунків, то після смерті чоловіка Тіна не надто відверто говорить про особисте життя. Досі достеменно невідомо, чи були в співачки серйозні романтичні стосунки після втрати Євгена Огіра.