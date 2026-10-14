Квашеная капуста со свеклой: рецепт Татьяны Литвиновой и вариант с морковью

Квашеная капуста со свеклой получается хрустящей, сочной и приобретает насыщенный розовый цвет. Особенность рецепта Татьяны Литвиновой еще и в использовании рассола от квашеных огурцов.

Как приготовить квашеную капусту со свеклой по рецепту Татьяны Литвиновой и прибавившей в своей версии редактор Остапова Анастасия - читайте на Styler.

Квашеная капуста "Лепесток" со свеклой

Рецептом квашеной капусты Татьяна Литвинова поделилась в своем Instagram, а подробный способ приготовления также публиковало кулинарное издание SHUBA .

Особенность этого варианта "Пелюстки" заключается в использовании рассола от квашеных огурцов. Свекла придает капусте характерный розовый цвет, а семена кориандра - пряный аромат.

Ингредиенты:

3,5 кг белокочанной капусты

300 г свеклы

20 г семян кориандра

2 л рассола от квашеных огурцов

1 л кипятка

30 г соли.

Приготовление

Для рецепта нужно 3,5 кг капусты. В оригинальном рецепте отдельно не уточняется, идет ли речь о весе до или после очистки, поэтому для соблюдения указанных пропорций можно ориентироваться на 3,5 кг уже подготовленной капусты.

Снимите верхние листья и нарежьте капусту большими кусочками примерно по 5-7 см. Такой размер ориентировочный, поскольку точных параметров нарезки в рецепте не указано.

Переложите капусту в кастрюлю, залейте крутым кипятком и доведите до кипения. После этого воду сразу слейте.

Свеклу очистите и нарежьте тонкими пластинками.

Для такого количества овощей понадобится чистая большая стеклянная, керамическая или пластиковая емкость, предназначенная для пищевых продуктов. Она должна вместить овощи и около трех литров заливки, а сверху должно остаться немного свободного места.

На дно емкости выложите половину свеклы и семян кориандра. Затем добавьте капусту, а сверху распределите оставшуюся свеклу.

Залейте овощи двумя литрами рассола от квашеных огурцов.

Отдельно растворите 30 г соли в одном литре кипятка и добавьте его в капусту.

Все овощи должны оставаться полностью погруженными в жидкость. При необходимости прижмите их чистой тарелкой или специальным гнетом.

Емкость накройте, но не закрывайте герметично. Оставьте капусту кваситься при комнатной температуре.

В рецепте Татьяны Литвиновой отмечено примерно пять дней квашения. После завершения квашения закуску переставьте в холодильник.

Моя вариация рецепта с морковью

Я решила немного изменить рецепт Татьяны Литвиновой и добавить в капусту морковь.

Для своей версии я использовала 3,5 кг капусты и около 200 г моркови. Морковь очистила и нарезала тонкими кружочками, чтобы она хорошо проквасилась вместе с другими овощами.

Количество других ингредиентов не меняло: использовала 300 г свеклы, 20 г семян кориандра, 2 л рассола от квашеных огурцов, 1 л кипятка и 30 г соли.

Капусту и свеклу я приготовила так же, как в основном рецепте. Морковь добавляла вместе со свеклой, выкладывая овощи слоями. Так она равномерно распределилась между кусочками капусты.

Количество заливки я также оставила неизменной - дополнительный рассол через морковь не готовила. После заливки следила, чтобы капуста, свекла и морковь оставались полностью погруженными в жидкость.

Капуста квасилась пять дней при комнатной температуре, после чего я переставила ее в холодильник.

Мне понравился результат: капуста осталась хрустящей, а морковь после квашения тоже сохранила приятную текстуру. Она добавила закуске легкой природной сладости, которая хорошо сочеталась с кислинкой капусты. Свекла при этом окрасила и капусту, и морковь в насыщенный розовый цвет.

Вот так выглядит готовая капуста со свеклой и морковью:

Капуста со свеклой и морковью по авторской вариации рецепта (фото: Styler, Остапова Анастасия)

Что важно знать о квашении и хранении

Во время квашения овощи должны оставаться погруженными в рассол. Для приготовления следует использовать чистую посуду, пригодную для контакта с пищевыми продуктами, а емкость во время активной ферментации не следует закрывать герметично.

Важно также учитывать, что огуречный рассол может отличаться по концентрации соли и кислотности. Поэтому одинаковые пропорции ингредиентов не обязательно обеспечат совершенно одинаковое течение ферментации.

По рекомендациям Национального центра домашнего консервирования США , во время ферментации соль влияет не только на вкус и текстуру продукта, но и на процесс самого процесса. В проверенных рецептах ферментированных продуктов не советуют произвольно изменять пропорции соли.

Именно поэтому в авторской версии я оставила количество рассола, воды и соли таким же, как в рецепте Татьяны Литвиновой. В то же время добавление 200 г моркови изменяет первоначальное соотношение овощей и заливки, поэтому эту версию следует воспринимать как мой опыт приготовления, а не как отдельно проверенную технологию ферментации.

После квашения готовую капусту нужно хранить в холодильнике в чистой закрытой емкости, следя, чтобы овощи оставались под рассолом.