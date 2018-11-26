ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Мокрий сніг і ожеледь: прогноз погоди у Києві на 26 листопада

STYLERЖиття    26.11.2018 - 07:07
Мокрий сніг і ожеледь: прогноз погоди у Києві на 26 листопада
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Синоптики розповіли про погоду в столиці в понеділок

За прогнозами Укргідрометцентру, у понеділок, 26 листопада, в Києві очікується мокрий сніг та ожеледь. Туман, видимість 200-500 метрів.

Синоптики передають ускладнення погодних умов. Стовпчик термометра триматиметься в районі 0 градусів. Протягом усього дня небо у столиці буде приховано за хмарами.

Поєднання мокрого снігу та мінусової температури може призвести до ожеледиці на вулицях столиці.

ÐŸÑÐ¾Ð3Ð½Ð¾Ð· Ð¿Ð¾Ð3Ð¾ÐÑ Ð¾Ñ ÑƒÐºÑÐ°ÐÐ½ÑÐºÐ¾Ð3Ð¾ Ð3ÐÐÑÐ¾Ð¼ÐµÑ'ÑÐµÐ½Ñ'ÑÐ°

Скріншот: meteo.gov.ua

У народному календарі 26 листопада вшановується як день Івана Златоуста. Говорили, що на Златоуста все зупиняється в рості – природа завмирає, і це зайвий раз нагадує людям про настання зими. Як правило, цей день завжди холодно. До речі, саме зараз у стародавні часи холопи могли офіційно перейти від одного господаря до іншого, і ця традиція існувала досить довго доти, поки не була скасована Іваном Грозним. Кажуть, що зима з цього дня встановлює свої порядки. Дуже важливо було завершити всі роботи на полях і на городах, щоб земля відпочивала до весни.

Раніше стало відомо, що у Києві закриють в'їзд для вантажівок у зв'язку з негодою.

Як ми вже писали, що синоптик попередила про складних погодних умовах.

Також синоптики пообіцяли погіршення погоди на початку тижня.

Відео: РБК-Україна

Новини України Гідрометцентр
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся