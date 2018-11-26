Мокрий сніг і ожеледь: прогноз погоди у Києві на 26 листопада

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Синоптики розповіли про погоду в столиці в понеділок

За прогнозами Укргідрометцентру, у понеділок, 26 листопада, в Києві очікується мокрий сніг та ожеледь. Туман, видимість 200-500 метрів.

Синоптики передають ускладнення погодних умов. Стовпчик термометра триматиметься в районі 0 градусів. Протягом усього дня небо у столиці буде приховано за хмарами.

Поєднання мокрого снігу та мінусової температури може призвести до ожеледиці на вулицях столиці.

Скріншот: meteo.gov.ua

У народному календарі 26 листопада вшановується як день Івана Златоуста. Говорили, що на Златоуста все зупиняється в рості – природа завмирає, і це зайвий раз нагадує людям про настання зими. Як правило, цей день завжди холодно. До речі, саме зараз у стародавні часи холопи могли офіційно перейти від одного господаря до іншого, і ця традиція існувала досить довго доти, поки не була скасована Іваном Грозним. Кажуть, що зима з цього дня встановлює свої порядки. Дуже важливо було завершити всі роботи на полях і на городах, щоб земля відпочивала до весни.

Раніше стало відомо, що у Києві закриють в'їзд для вантажівок у зв'язку з негодою.

Як ми вже писали, що синоптик попередила про складних погодних умовах.

Також синоптики пообіцяли погіршення погоди на початку тижня.

Відео: РБК-Україна