У Києві з середи посилиться мороз

Фото: Погода (Віталій Носач, РБК-Україна)

У деяких областях очікується ожеледиця

Народний синоптик Наталка Діденко попередила українців про погіршення погодних умов в найближчі дні. Про це синоптик написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Наталка Діденко повідомила, що понеділок, 26 листопада в Україні почався з дощу, ожеледиці та небезпечних доріг.

"Український понеділок розпочався зі сніжної противної каші, дощу, небезпечних доріг і слизьких тротуарів і планує все перетягти із собою у вівторок. На прогностичної карті видно, де сніг, де дощ завтра в Україні. Бузковий колір – сніг, синій - дощ", - написала Діденко.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

Вона зазначила, що в країні очікується сильний температурний контраст.

"Серйозний температурний контраст очікується, від -3 градусів на півночі до +10 градусів на півдні", - повідомила синоптик.

Вона зазначила, що вдень опади перемістяться, а потім припиняться.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

"Правда, вдень опади з півночі і заходу зсунуться, поступово припиняться", - додала Діденко і попередила, що в середу очікується посилення морозів в столиці.

"В Києві самі бачите, що, а завтра вдень опади зі столиці підуть. З середи в Києві посилення морозу", - повідомила синоптик.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптик попередила про складні погодні умови.

А також розповідали про те, що синоптики пообіцяли погіршення погоди на початку наступного тижня.

Відео: РБК-Україна