"Держитесь за метеоперила": синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

В некоторых регионах ожидается усиление морозов, а потом потепление

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала украинцам о том, какая их ждет погода в ближайшие несколько дней. Она отметила, что после морозов появится снег, а потом снова потеплеет. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Facebook.

Наталка Диденко сообщила, что в четверг, 29 ноября Украина попадет в полосу без осадков, но в большинстве регионов температура опуститься ниже нуля.

"29 ноября Украина попадает в воздушную полосу без осадков. Мороз компенсирует этот атмосферный пробел - будет щипаться практически повсеместно, кроме крайнего юга. До -5 -12 градусов ночью, днем -3-7 градусов, в южной части даже около нуля", - отметила синоптик.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Она сообщила, что в ближайшие дни в столице будут отмечаться синоптические карусели и резкие перепады погоды.

"Киевляне! Крепче держитесь за метеоперила. Раскручивается мороз, антициклон давит, осадков пока нет. Далее, 1-2 декабря появится снег, 3-го и в ночь на 4-е декабря может врезать сильнее мороз, а уже со дня 4 декабря и 5 декабря потеплеет", - рассказала Наталка Диденко и порекомендовала делать профилактику вестибулярного аппарата.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

"Сами понимаете, что может вытворять голова при такой синоптической карусели. Поэтому делаем профилактику вестибулярного аппарата", - посоветовала синоптик.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик предупредила о надвигающихся морозах.

А также рассказывали о том, что ученые предсказали последствия климатической катастрофы для Европы.

Видео: РБК-Украина