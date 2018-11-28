"Тримайтеся за метеоперила": синоптик розповіла про погоду в найближчі дні

Фото: Сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)

У деяких регіонах очікується посилення морозів, а потім потепління

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла українцям про те, яка їх чекає погода в найближчі кілька днів. Вона зазначила, що після морозів з'явиться сніг, а потім знову потеплішає. Про це вона розповіла на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Наталка Діденко повідомила, що в четвер, 29 листопада Україна потрапить в смугу без опадів, але в більшості регіонів температура опуститься нижче нуля.

"29 листопада Україна потрапляє в повітряну смугу без опадів. Мороз компенсує цю атмосферну прогалину - буде щипатися практично повсюдно, крім крайнього півдня. До -5 -12 градусів вночі, вдень -3-7 градусів, у південній частині навіть близько нуля", - зазначила синоптик.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

Вона повідомила, що в найближчі дні в столиці будуть відзначатися синоптичні каруселі і різкі перепади погоди.

"Кияни! Міцніше тримайтеся за метеоперила. Розкручується мороз, антициклон тисне, опадів поки немає. Далі, 1-2 грудня з'явиться сніг, 3-го і в ніч на 4 грудня може врізати сильніше мороз, а вже з дня 4 грудня і 5 грудня потеплішає", - розповіла Наталка Діденко і порекомендувала робити профілактику вестибулярного апарату.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

"Самі розумієте, що може витворяти голова при такій синоптичній каруселі. Тому робимо профілактику вестибулярного апарату", - порадила синоптик.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптик попередила про морози, що насуваються.

А також розповідали про те, що вчені передбачили наслідки кліматичної катастрофи для Європи.

Відео: РБК-Україна