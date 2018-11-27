"Набирают обороты": синоптик предупредила о надвигающихся морозах

Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

В большинстве регионов осадки прекратятся

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала украинцам о том, какая погода будет в среду, 28 ноября и предупредила о значительном похолодании в ближайшие дни. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Наталка Диденко рассказала, что в среду, 28 ноября атмосферные фронты уйдут из Украины.

"28 ноября атмосферные фронты попустит. Они постепенно, под давлением антициклона, уйдут с территории Украины. Осадки - дождь и мокрый снег еще и с порывистым ветром - задержатся только на юге и юго-востоке", - сообщила синоптик.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Она предупредила, что на всей территории Украины с 28 ноября начнет опускаться температура воздуха.

"Одновременно с прекращением осадков в Украину начнет заходить холодный воздух. Уже со среды морозы набирают обороты. Сначала умеренные, а к концу недели и сильнее. Завтра днем в пределах Украины -3 -7 градусов", - предупредила Диденко.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

В столице в среду будет без осадков, но холодно. По прогнозу народного синоптика, морозы будут усиливаться.

"В Киеве среда будет без осадков и холодной. Ночью -5 -7, днем -2 -4 градуса. Далее в столице мороз усилится. Не мерзнете, одевайтесь соответственно, будьте взаимно теплыми", - написала Наталка Диденко.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцам рассказали, какая погода будет зимой.

А также рассказывали о том, что Наталка Диденко предупредила о значительном похолодании.

Видео: РБК-Украина