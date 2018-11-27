ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Набирають обертів": синоптик попередила про морози, що насуваються

STYLERЖиття    27.11.2018 - 10:37
"Набирають обертів": синоптик попередила про морози, що насуваються
Фото: Сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)

У більшості регіонів опади припиняться

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла українцям про те, яка погода буде в середу, 28 листопада і попередила про значне похолодання в найближчі дні. Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Наталка Діденко розповіла, що в середу, 28 листопада атмосферні фронти підуть з України.

"28 листопада атмосферні фронти попустить. Вони поступово, під тиском антициклону, підуть з території України. Опади - дощ та мокрий сніг ще й з поривчастим вітром - затримаються тільки на півдні і південному сході", - повідомила синоптик.

&quot;Набирають обертів&quot;: синоптик попередила про морози, що насуваються

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

Вона попередила, що на всій території України з 28 листопада почне опускатися температура повітря.

"Одночасно з припиненням опадів в Україну почне заходити холодне повітря. Вже з середи морози набирають обертів. Спочатку помірковані, а до кінця тижня і сильніше. Завтра вдень в межах України -3 -7 градусів", - попередила Діденко.

&quot;Набирають обертів&quot;: синоптик попередила про морози, що насуваються

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

У столиці в середу буде без опадів, але холодно. За прогнозом народного синоптика, морози будуть посилюватися.

"У Києві середа буде без опадів і холодною. Вночі -5 -7, вдень -2 -4 градуси. Далі в столиці мороз посилиться. Не мерзніть, одягайтеся відповідно, будьте взаємно теплими", - написала Наталка Діденко.

&quot;Набирають обертів&quot;: синоптик попередила про морози, що насуваються

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українцям розповіли, яка погода буде взимку.

А також розповідали про те, що Наталка Діденко попередила про значне похолодання.

Відео: РБК-Україна

Новини України ГідрометцентрНаталка Диденко
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся