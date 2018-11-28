ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Ученые предсказали последствия климатической катастрофы для Европы

STYLERЖизнь    28.11.2018 - 13:10
Ученые предсказали последствия климатической катастрофы для Европы
Фото: РБК-Украина

Прогнозируется, что ураганы станут появляться чаще и будут сильнее

Ученые Великобритании из Эксетерского университета в ходе исследований выяснили, что антропогенное изменение климата спровоцирует троекратное увеличение количества стихийных бедствий к концу XXI века над Европой. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Внетропические циклоны играют важную роль в формировании погоды над Северной Америкой и Европой. Они характеризуются пониженным атмосферным давлением в центре и вращением против часовой стрелки. При этом с юга поступает теплый воздух, а с севера — холодный. На границе холодных и теплых воздушных масс формируются фронты, которые вызывают сильные осадки.

Специалисты проанализировали поведение циклонов и создали модель, предсказав частоту их формирования и силу в дальнейшем с учетом различных факторов, включая увеличение средней температуры воздуха на Земле из-за выбросов парниковых газов.

Исследования показали, что если не произойдет значительного сокращения выбросов парниковых газов, то ураганы, затрагивающие населенные места в Северном полушарии, станут появляться чаще и будут сильнее. Кроме того, увеличится число крупных наводнений, подобных тем, что произошли в графствах Сомерсет (2013-2014 годы), Камбрия (2015 год) и Глостершир (2007 год).

Напомним, ученые выяснили, как климат влияет на количество преступлений.

Мы писали, что холодный климат вынуждает людей пить алкоголь чаще.

А также сообщали, что в Антарктиде обнаружили мощный источник радиации.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины исследованиеклимат
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь