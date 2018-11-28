Ученые предсказали последствия климатической катастрофы для Европы

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Прогнозируется, что ураганы станут появляться чаще и будут сильнее

Ученые Великобритании из Эксетерского университета в ходе исследований выяснили, что антропогенное изменение климата спровоцирует троекратное увеличение количества стихийных бедствий к концу XXI века над Европой. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Внетропические циклоны играют важную роль в формировании погоды над Северной Америкой и Европой. Они характеризуются пониженным атмосферным давлением в центре и вращением против часовой стрелки. При этом с юга поступает теплый воздух, а с севера — холодный. На границе холодных и теплых воздушных масс формируются фронты, которые вызывают сильные осадки.

Специалисты проанализировали поведение циклонов и создали модель, предсказав частоту их формирования и силу в дальнейшем с учетом различных факторов, включая увеличение средней температуры воздуха на Земле из-за выбросов парниковых газов.

Исследования показали, что если не произойдет значительного сокращения выбросов парниковых газов, то ураганы, затрагивающие населенные места в Северном полушарии, станут появляться чаще и будут сильнее. Кроме того, увеличится число крупных наводнений, подобных тем, что произошли в графствах Сомерсет (2013-2014 годы), Камбрия (2015 год) и Глостершир (2007 год).

Напомним, ученые выяснили, как климат влияет на количество преступлений.

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Видео: РБК-Украина