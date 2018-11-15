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Холодный климат вынуждает людей пить алкоголь чаще

STYLERЖизнь    15.11.2018 - 13:45
Холодный климат вынуждает людей пить алкоголь чаще
Фото: (pixabay.com)

В наименее солнечных регионах доля пьющего населения выше

Группа ученых из США, Мексики и Испании изучила открытую информацию о потреблении алкоголя жителями 193 стран и 50 штатов США и связала эти данные с климатическими условиями. Оказалось, что в самых холодных и наименее солнечных регионах доля пьющего населения выше. Об этом информирует Hepatology

Потребление алкоголя вносит значительный вклад в смертность и нетрудоспособность населения во всем мире. Выпивка способствует развитию 60 острых и хронических заболеваний, включая различные виды рака. В частности, злоупотребление алкоголем - самая распространенная причина развития цирроза печени. 

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Ученые из Питтсбургского университета решили проверить: влияет ли климат на количество выпитого алкоголя среди жителей. Для этого они рассчитали долю пьющих граждан старше 15 лет в 193 странах,  процент сильно пьющих, а также долю случаев возникновения цирроза печени из-за злоупотребления алкоголем.

В качестве основных климатических параметров ученые рассчитали для каждой страны среднегодовую температуру, среднее количество солнечных часов и классифицировали каждую страну на пять типов. В ходе исследования теория подтвердилась.

Ученые утверждают, что одной из причин такого явления является то, что от погоды зависит уровень психических расстройств, в том числе и депрессии, которые, в свою очередь, также связаны со злоупотреблением алкоголем.

Напомним, что в Киеве из-за отказа продать алкоголь покупатели напали на охранников. Несколько неизвестных мужчин зашли внутрь магазина и начали все вокруг крушить, а также набросились на охранников и устроили с ними драку.

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Видео: РБК-Украина

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