Во сколько обойдется новогодний стол в 2019 году и как сэкономить на продуктах

Фото: Коллаж РБК-Украина

Главные "виновники" подорожания - спиртное и продукты на оливье

Эксперты оценили, что подорожало больше всего, а что может еще прибавить в цене ближе к праздникам. Некоторые продукты стоит прикупить уже сейчас. Об этом сообщает Сегодня.

По данным Госслужбы, все продукты за три квартала выросли в цене на 12,5%, по сравнению с тремя кварталами 2017 года. По подсчетам, за год продукты подорожают на 17-17,5%, а спиртное - на 24 - 25%. В итоге новогоднее меню, как и в прошлом году, обойдется приблизительно на 20% дороже.

Эксперты утверждают, что год назад средний стол на шестерых взрослых, включавший три бутылки шампанского, три бутылки коньяка, оливье и стандартный набор холодных и горячих закусок обошелся в 2900 грн, а в этом году на такое же меню придется потратить около 3500 грн. "Виновниками" подорожания являются спиртное, мясная и рыбная нарезка, сыры и яйца, входящие в состав оливье.

По прогнозам гендиректора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, в ноябре-декабре рост цен произойдет практически на все компоненты новогоднего стола. Поэтому есть смысл начать закупать продукты уже сегодня.

Во многих супермаркетах сейчас проходят акции на спиртное. Например, 0,7 л бутылку виски или рома среднего ценового сегмента можно купить на 25-30% дешевле обычного - за 190-200 грн.

Однако специалисты не советуют запасаться шампанским, так как перед 31 декабря на него бывают хорошие акции. Также акции возможны для пакетированных, но малопопулярных соков.

Напомним, что в Украине цена на яблоки достигла минимума. Фермеры жалуются, что даже небывалый урожай может приносить большие убытки. Владельцы яблочных садов собрали сотни тысяч тонн яблок, и еще немало осталось гнить на земле.

Мы писали, что в Украине до конца 2018 года вырастут цены на многие продукты. В некоторых случаях цена может вырасти на 15%, а на некоторых продукты – даже вдвое.

А также мы рассказывали о том, что специалисты назвали новую шокирующую цену на хлеб в Украине.

Видео: РБК-Украина