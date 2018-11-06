Качество может упасть: эксперты прогнозируют до конца года рост цен на продукты на 15%

Фото: Продукты (РБК-Украина)

Некоторые продукты могут подорожать в полтора-два раза

Специалисты говорят, что в Украине до конца 2018 года вырастут цены на многие продукты. В некоторых случаях цена может вырасти на 15%, а на некоторых продукты – даже вдвое. Об этом сообщает ZIK.

Эксперты отметили, что цены на продукты с сентября 2018 году выросли уже на 77% и объясняют, что это не предел. До конца года цены на продукты первой необходимости вырастут еще на 15%. А вот на некоторые овощи, такие как огурцы, болгарский перец и помидоры – поднимутся в полтора раза.

"Картофель еще возрастет в пределах двадцать процентов, мясо подорожает где-то на пятнадцать, а молочные продукты - на 10-12%", - рассказал президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Иван Томич.

Многие продавцы еще не почувствовали рост цен, а вот покупатели уже возмущаются тем, что ценники начали меняться.

Также в цене поднимется и хлеб. К концу 2018 года, по мнению экспертов, его цена вырастет еще на 6%.

Они отмечают, что в прошлом году украинский хлеб был почти самым дешевым в Европе, а сейчас – становится дороже.

"В Литве цена за килограмм хлеба - тринадцать гривен, в Польше - почти восемнадцать, а вот в Украине более девятнадцать", - подчеркнул генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Эксперты говорят, что проблема украинского хлеба еще и в том, что социального среди него почти не осталось, а 27% украинцев могут себе позволить только самые дешевые буханки.

Кроме того, специалисты отметили, что в результате роста цен, качество продуктов может существенно ухудшиться.

Напомним, ранее мы писали о том, что актеры "Квартала" рассказали, о чем не говорят депутаты.

А также мы рассказывали о том, что специалисты назвали новую шокирующую цену на хлеб в Украине.

Видео: РБК-Украина