Якість може впасти: експерти прогнозують до кінця року зростання цін на продукти на 15%

Фото: Продукти (РБК-Україна)

Деякі продукти можуть подорожчати в півтора-два рази

Фахівці кажуть, що в Україні до кінця 2018 року зростуть ціни на багато продуктів. В деяких випадках ціна може зрости на 15%, а на деякі продукти – навіть удвічі. Про це повідомляє ZIK.

Експерти відзначили, що ціни на продукти з вересня 2018 році зросли вже на 77% і пояснюють, що це не межа. До кінця року ціни на продукти першої необхідності зростуть ще на 15%. А ось на деякі овочі, такі як огірки, болгарський перець і помідори – піднімуться в півтора рази.

"Картопля ще зросте в межах двадцять відсотків, м'ясо подорожчає десь на п'ятнадцять, а молочні продукти - на 10-12%", - розповів президент Асоціації фермерів і приватних землевласників України Іван Томич.

Багато продавців ще не відчули зростання цін, а от покупці вже обурюються тим, що цінники почали змінюватися.

Також підніметься в ціні і хліб. До кінця 2018 року, на думку експертів, його ціна виросте ще на 6%.

Вони відзначають, що в минулому році український хліб був майже найдешевшим в Європі, а зараз – стає дорожче.

"У Литві ціна за кілограм хліба - тринадцять гривень, у Польщі - майже вісімнадцять, а от в Україні понад дев'ятнадцять", - підкреслив генеральний директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

Експерти кажуть, що проблема українського хліба ще й у тому, що соціального серед нього майже не залишилося, а 27% українців можуть собі дозволити тільки найдешевші буханці.

Крім того, фахівці зазначили, що в результаті зростання цін, якість продуктів може істотно погіршитися.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що актори "Кварталу" розповіли, про що не говорять депутати.

А також ми розповідали про те, що фахівці назвали нову шокуючу ціну на хліб в Україні.

Відео: РБК-Україна