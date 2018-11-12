У скільки обійдеться новорічний стіл у 2019 році і як заощадити на продуктах

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Головні "винуватці" подорожчання спиртне та продукти на олів'є

Експерти оцінили, що подорожчало найбільше, а що може ще додати в ціні ближче до свят. Деякі продукти варто прикупити вже зараз. Про це повідомляє Сьогодні.

За даними Держслужби, всі продукти за три квартали виросли в ціні на 12,5%, в порівнянні з трьома кварталами 2017 року. За підрахунками, за рік продукти подорожчають на 17-17,5%, а спиртне - на 24 - 25%. У підсумку новорічне меню, як і в минулому році, обійдеться приблизно на 20% дорожче.

Експерти стверджують, що рік тому середній стіл на шістьох дорослих, що включав три пляшки шампанського, три пляшки коньяку, олів'є і стандартний набір холодних та гарячих закусок обійшовся у 2900 грн, а в цьому році на таке ж меню доведеться витратити близько 3500 грн. "Винуватцями" подорожчання є спиртне, м'ясна і рибна нарізка, сири і яйця, що входять до складу олів'є.

За прогнозами гендиректора Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексія Дорошенка, в листопаді-грудні зростання цін відбудеться практично на всі компоненти новорічного столу. Тому є сенс почати закуповувати продукти вже сьогодні.

У багатьох супермаркетах зараз проходять акції на спиртне. Наприклад, 0,7 л пляшки віскі або рому середнього цінового сегменту можна купити на 25-30% дешевше звичайного - за 190-200 грн.

Проте фахівці не радять запасатися шампанським, так як перед 31 грудня на нього бувають хороші акції. Також акції можливі для пакетованих, але малопопулярних соків.

Нагадаємо, що в Україні ціна на яблука досягла мінімуму. Фермери скаржаться, що навіть небувалий урожай може приносити великі збитки. Власники яблучних садів зібрали сотні тисяч тонн яблук, і ще чимало залишилося гнити на землі.

Ми писали, що в Україні до кінця 2018 року виростуть ціни на багато продуктів. В деяких випадках ціна може зрости на 15%, а на деякі продукти - навіть удвічі.

А також ми розповідали про те, що фахівці назвали нову шокуючу ціну на хліб в Україні.

Відео: РБК-Україна