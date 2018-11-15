Холодний клімат змушує людей пити алкоголь частіше

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У найменш сонячних регіонах частка питущого населення вище

Група вчених із США, Мексики та Іспанії вивчила відкриту інформацію про споживання алкоголю жителями 193 країн і 50 штатів США і пов'язала ці дані з кліматичними умовами. Виявилося, що в самих холодних і найменш сонячних регіонах частка питущого населення вище. Про це інформує Hepatology.

Споживання алкоголю вносить значний внесок у смертність та інвалідність населення у всьому світі. Випивка сприяє розвитку 60 гострих і хронічних захворювань, включаючи різні види раку. Зокрема, зловживання алкоголем - найпоширеніша причина розвитку цирозу печінки.

Ілюстративне фото: (24apteka.com.ua)

Вчені з Піттсбурзького університету вирішили перевірити: чи впливає клімат на кількість випитого алкоголю серед жителів. Для цього вони розрахували частку питущих громадян від 15 років у 193 країнах, відсоток сильно питущих, а також частку випадків виникнення цирозу печінки через зловживання алкоголем.

В якості основних кліматичних параметрів вчені розрахували для кожної країни середньорічну температуру, середню кількість сонячних годин і класифікували кожну країну на п'ять типів. В ході дослідження теорія підтвердилася.

Вчені стверджують, що однією з причин такого явища є те, що від погоди залежить рівень психічних розладів, у тому числі і депресії, яка, в свою чергу, також пов'язана зі зловживанням алкоголем.

Нагадаємо, що у Києві через відмову продати алкоголь покупці напали на охоронців. Кілька невідомих чоловіків зайшли всередину магазину і почали трощити все навколо, а також накинулися на охоронців і влаштували з ними бійку.

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Відео: РБК-Україна