В Киеве из-за отказа продать алкоголь покупатели напали на охранников (фото)

Иллюстративное фото (pixabay.com)

С 24 октября в Киеве действует правило, по которому в определенные часы алкоголь продавать нельзя

Сегодня, 11 ноября в Киеве на Дорогожичах в магазине "Эко-маркет" по адресу Дорогожицкая, 13 было зафиксировано происшествие. Посетители напали на охрану и устроили погром в магазине из-за отказа продать им алкоголь. Об этом сообщает "ДТП. Киев" на Facebook.

Несколько неизвестных мужчин зашли внутрь магазина и начали все вокруг крушить, а также набросились на охранников и устроили с ними драку. Есть информация, что за час до инцидента покупателям отказались продать спиртные напитки, на что те ответили, что скоро вернутся.

"В 2 часа ночи неизвестные вломились в супермаркет "Эко-маркет" на улице Дорогожицкая 13 и начали громить всё, и драться с охраной. Как стало известно, ребятам час назад до того, как произошло, сделали замечание, что алкоголь не продается, а они сказали, что скоро вернуться", - написано в сообщении.

Фото: последствия разгрома магазина (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Напомним, в столице с 24 октября текущего года горсовет принял решение на запрет продажи алкогольных напитков с 23:00 до 10:00.

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