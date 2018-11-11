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В Киеве из-за отказа продать алкоголь покупатели напали на охранников (фото)

STYLERПроисшествия    11.11.2018 - 23:50
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Иллюстративное фото (pixabay.com)

С 24 октября в Киеве действует правило, по которому в определенные часы алкоголь продавать нельзя

Сегодня, 11 ноября в Киеве на Дорогожичах в магазине "Эко-маркет" по адресу Дорогожицкая, 13 было зафиксировано происшествие. Посетители напали на охрану и устроили погром в магазине из-за отказа продать им алкоголь. Об этом сообщает "ДТП. Киев" на Facebook.    

Несколько неизвестных мужчин зашли внутрь магазина и начали все вокруг крушить, а также набросились на охранников и устроили с ними драку. Есть информация, что за час до инцидента покупателям отказались продать спиртные напитки, на что те ответили, что скоро вернутся.

"В 2 часа ночи неизвестные вломились в супермаркет "Эко-маркет" на улице Дорогожицкая 13 и начали громить всё, и драться с охраной. Как стало известно, ребятам час назад до того, как произошло, сделали замечание, что алкоголь не продается, а они сказали, что скоро вернуться", - написано в сообщении.

 

Фото: последствия разгрома магазина (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Напомним, в столице с 24 октября текущего года горсовет принял решение на запрет продажи алкогольных напитков с 23:00 до 10:00.

Ранее мы писали, что в киевской маршрутке пассажиры подрались из-за открытой форточки и места для пенсионерки.

До этого в Черноморске Одесской области неадекватный мужчина жестоко избил двух пассажиров в одном из маршрутных такси. Его заставили извиниться и проучили.

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Из этого видео вы узнаете, что делать участникам ДТП, чтобы максимально защитить свои интересы и разрешить связанные с ним вопросы в кратчайшие сроки.

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