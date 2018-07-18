В Одесской области мужчина жестоко избил пассажиров в маршрутке на глазах у всех (видео 18+)

Фото: facebook.com noen.at

Дебошира заставили извиниться

В Черноморске Одесской области неадекватный мужчина жестоко избил двух пассажиров в одном из маршрутных такси. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Одесской области, а соответствующее видео быстро распространилось в сети.

Установлено, что жуткий инцидент произошел 12 июля. На видео, которое попало в соцсети, видно, как произошел конфликт между пассажирами общественного транспорта и мужчина вскочил, начав избивать сидящих рядом женщину и мужчину. Остальные пассажиры решили не вмешиваться в конфликт.

Видео: пассажир избил людей в маршрутке (youtube.com/Viktor)

Как сообщили в пресс-службе, сотрудники полиции установили и допросили женщину, которая пострадала в результате противоправных действий. Обращаться с заявлением в полицию она отказалась.

Правоохранители допросили водителя и пассажиров маршрутки, которые стали свидетелями события. Личность нападавшего выяснена. Сейчас длится следствие по данному факту по ч.1 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

В группе села Великодолинское на странице в Facebook опубликовано видео того, как нападавший мужчина извиняется перед пассажирами, которых он избил. Граждане нашли его и провели с ним "воспитательную беседу".

"По справедливости... В связи с недавними событиями...", - подписали публикацию.

По справедливости.... в связи с недавними событиями... По справедливости.... в связи с недавними событиями... Опубліковано Великодолинское Вівторок, 17 липня 2018 р.

Видео: нападавший извиняется перед пассажирами (facebook.com/GrossLiebenthal)

Пользователи сети предельно возмущены произошедшим и поддержали возмездие, которое мужчина получил за избиение пассажиров.

"Палец вверх , жаль никто в маршрутке не заступился. А вообще если каждое чмо будет понимать ,что рано или поздно ответит по заслугам , впредь будет 10 раз думать прежде чем распускать руки",

"Я тоже против насилия, но тут особый случай,в милиции он отделается штрафом, (об этом уже писали в газете) и чувство безнаказанности придаст этим уродам уверенности, что можно всё...",

"И только так. Если в детстве не воспитали, пускай спустя годы мозги вправят. А пассажиры и водила дятлы тупые, как обычно думают, что с любым может произойти, только не со мной",

"Посмотрев видео как он бил пожилых людей, я в ужасе! Надеюсь , не на камеру, он получил так, как бил он!" - написали пользователи в комментариях под видео.

Скриншоты комментариев (facebook.com/GrossLiebenthal)

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