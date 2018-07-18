В Одеській області чоловік жорстоко побив пасажирів у маршрутці на очах у всіх (відео 18+)

Фото: facebook.com noen.at

Бешкетника змусили вибачитися

В Чорноморську Одеської області неадекватний чоловік жорстоко побив двох пасажирів в одному з маршрутних таксі. Про це повідомила прес-служба Національної поліції Одеської області, а відповідне відео швидко поширилося в мережі.

Встановлено, що жахливий інцидент стався 12 липня. На відео, яке потрапило в соцмережі, видно, як стався конфлікт між пасажирами громадського транспорту і чоловік схопився, почавши бити жінку і чоловіка, що сиділи поруч. Інші пасажири вирішили не втручатися в конфлікт.

Відео: пасажир побив людей в маршрутці (youtube.com/Viktor)

Як повідомили в прес-службі, співробітники поліції встановили і допитали жінку, яка постраждала внаслідок протиправних дій. Звертатися із заявою в поліцію вона відмовилася.

Правоохоронці допитали водія і пасажирів маршрутки, які стали свідками події. Особу нападника з'ясовано. Зараз триває слідство за даним фактом за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство).

У групі села Великодолинське на сторінці в Facebook опубліковано відео того, як чоловік вибачається перед пасажирами, яких він побив. Громадяни знайшли його і провели з ними "виховну бесіду".

"По справедливості... У зв'язку з недавніми подіями...", - підписали публікацію.

Відео: нападник вибачається перед пасажирами (facebook.com/GrossLiebenthal)

Користувачі мережі обурені цією подією і підтримали відплату, яку чоловік отримав за побиття пасажирів.

"Палець вгору , шкода ніхто в маршрутці не заступився. А взагалі якщо кожне чмо буде розуміти ,що рано чи пізно відповість по заслугах , надалі буде 10 разів думати, перш ніж розпускати руки",

"Я теж проти насильства, але тут особливий випадок,в міліції він відбудеться штрафом, (про це вже писали в газеті) і відчуття безкарності додасть цим виродкам впевненості, що можна все...",

"І тільки так. Якщо в дитинстві не виховали, нехай через роки мізки вправлять. А пасажири і водила дятли тупі, як зазвичай думають, що з кожним може статися, тільки не зі мною",

"Подивившись відео як він бив літніх людей, я в жаху! Сподіваюся, не на камеру, він отримав так, як він бив!" - написали користувачі в коментарях під відео.

Скріншоти коментарів (facebook.com/GrossLiebenthal)

Нагадаємо, В Києві в районі житлового масиву Виноградар невідомі напали на дітей, які проводили час на дитячому майданчику і закидали їх камінням. Поліція не відреагувала на подію.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: Перша допомога при втраті свідомості