"Полиция не реагирует": неизвестные жестоко избили детей на детской площадке (видео)

Фото: pixabay.com/Free-Photos

В районе Виноградаря произошел жуткий инцидент

В Киеве в районе жилого массива Виноградарь неизвестные напали на детей, которые проводили время на детской площадке. Об этом сообщается на странице Kiyv Live в Facebook.

В детей бросали камни и распылили газовый баллончик в их сторону. Потом их избили.

"ВНИМАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ! Только что на ж/м Виноградарь по адресу ул. Ужвий 4в, на детской площадке группа молодых людей из 12 человек под влиянием наркотических средств набежала на детскую площадку и забросала камнем деток, распыляли газовый баллончик "Терен-4м" в сторону детей, после чего побили парней, которые играли на площадке!" – говорится в публикации.

Также сообщается, что полиция не реагирует.

УВАГА ПОШИРЕННЯ!!! Щойно на ж/м Виноградар за адресою вул. Н. Ужвій 4в, на дитячому майданчику група молодих людей із 12 осіб під впливом наркотичних препаратів набігла на дитячий майданчік і закидали камінням дітлахів, розпилювали газовий балончік "Терен-4 м" в сторону дітей, після чого побили хлопців, що гралися на майданчику! Поліція не реагує. Опубліковано Kyiv Live Неділя, 15 липня 2018 р.

Видео: неизвестные избили детей (facebook.com/LiveKyiv)

Пользователи шокированы произошедшим.

"Надо их пи**ить! Раз полиция не реагирует. Дети в опасности!",

"Боже мой, как страшно, и ещё страшнее знать что от таких нет защиты, делают что хотят... Полиция пустой звук, надо народу собраться и организовать громкий самосуд над этими ублюдками, чтобы в следующий раз побоялись такое творить",

"Твари, дети-то в чем виноваты?",

"Были бы бабки, которые торговали незаконно, то полиция была бы быстро на месте. Полицаи",

"Наша милиция без выгоды не приезжает",

"Что творится", - прокомментировали пользователи.

Скриншоты комментариев (facebook.com/pg/LiveKyiv)

Ранее мы писали о том, что стали известны подробности жуткой истории о том, как в Житомирской области 27-летний мужчина снимал порнографические ролики со своей восьмимесячной дочкой. Он уже был судим за распространение порнографических материалов. В 2014 году воевал в АТО, где был ранен.

Рекомендуем к просмотру:

Видео: Первая помощь при потере сознания